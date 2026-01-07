China limitará acceso a chips H200 de Nvidia a sus tecnológicas, según The Information

2 minutos

Las Vegas, 7 ene (EFE).- El Gobierno Chino ha solicitado a algunas de las empresas tecnológicas de ese país que detengan los pedidos de GPU para inteligencia artificial H200 de Nvidia, según indicó este miércoles el medio especializado The Information, que citó a personas familiarizadas con la orden, justo cuando la tecnológica estadounidense dijo que tenía un gran número de solicitudes de su producto.

La información llega dos días después de que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijera que la demanda china de los procesadores H200 que produce la compañía es «bastante alta».

Las declaraciones se dieron en el marco de la Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés) que se desarrolla esta semana en Las Vegas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, levantó la prohibición de vender a China esa tecnología a cambio de un porcentaje de las ventas.

“Hemos puesto en marcha nuestra cadena de suministro y los H200 ya están saliendo de la línea de producción”, dijo Huang el martes durante una sesión con los medios en declaraciones citadas por el Wall Street Journal.

“Estamos ultimando los detalles de las licencias con el gobierno estadounidense”, agregó Huang, que este martes fue el primer invitado especial de la presentación de Lenovo, el fabricante chino de computadores, en la CES.

El mercado chino se presenta como una gran oportunidad para Nvidia, Huang había dicho que las ventas podrían generar 50.000 millones de dólares al año.

En diciembre pasado, el diario británico Financial Times (FT) adelantó que Pekin se disponía a limitar el acceso a los chips avanzados H200 de Nvidia pese a la decisión del presidente estadounidense de permitir su exportación a China.

Los reguladores de Pekín han estado debatiendo formas de permitir un «acceso limitado» al H200 para evitar que su sector tecnológico sea dependiente de Estados Unidos y afecte al desarrollo interno.

Se espera que los compradores probablemente tendrían que pasar por un proceso de aprobación, presentando solicitudes para comprar los chips y explicando por qué los proveedores chinos no podrían satisfacer sus necesidades.

Nvidia ha estado tratando el mercado de China con mucha prudencia en medio de la batalla de aranceles desatada por Trump, que no ha permitido la venta de los chips más avanzados para inteligencia artificial por el momento.

En diciembre pasado, Trump afirmó que Nvidia podría exportar su chip H200 a China siempre y cuando la empresa pagara el 25% de esas ventas al gobierno estadounidense. EFE

amv/jmr/fpa