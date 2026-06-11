China llama a «regresar al diálogo» en Oriente Medio tras la reanudación de ataques

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Pekín, 11 jun (EFE).- China expresó este jueves su preocupación por la situación actual en Oriente Medio, donde esta semana se han vuelto a producir ataques cruzados, al tiempo que insistió en que «el uso de la fuerza solo agravará la escalada de la situación» y llamó a las partes implicadas a «regresar al diálogo».

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian aseguró que «los medios militares no pueden resolver los problemas de fondo» e instó al cese inmediato de las ofensivas.

«China insta firmemente a las partes implicadas a detener de inmediato las acciones militares, regresar al diálogo y a las negociaciones, responder a los esfuerzos de mediación de los países relevantes y trabajar para lograr lo antes posible un alto el fuego completo y duradero», señaló Lin.

Pese a que Washington y Teherán se encuentran debatiendo un acuerdo de paz a través de países mediadores como Pakistán, los ataques entre ambos países han continuado escalando esta semana.

En respuesta al derribo de un helicóptero, Estados Unidos lanzó varias ofensivas contra Irán, la última esta madrugada, a las que el país persa ha respondido con ataques a bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania.

En medio de los ataques, el Ejército de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz «por completo» a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar la vía, aunque Washington sostiene que el canal permanece abierto. EFE

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