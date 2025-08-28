China llama a “defender memoria histórica” en vísperas del desfile del Día de la Victoria

Pekín, 28 ago (EFE).- China aseguró este jueves que quiere trabajar con “todos los países amantes de la paz” para afianzar una “visión correcta de la historia”, defender los logros de la Segunda Guerra Mundial y el orden internacional de posguerra, en respuesta a preguntas sobre la limitada presencia de altos líderes occidentales en los actos conmemorativos del próximo 3 de septiembre.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, recordó hoy que hace 80 años, con “enormes sacrificios nacionales”, China sostuvo “el principal frente en Asia de la lucha contra el fascismo” y realizó, según dijo, “una importante contribución histórica” a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial.

Subrayó que, en aquel momento, “muchos países europeos y amigos ofrecieron ayuda valiosa e incluso dieron su vida, y sus gestas siempre serán recordadas por el pueblo chino”.

Hasta la fecha, “casi 50 líderes, altos cargos, enviados en China y amigos de 30 países europeos han confirmado su asistencia”, lo que según Pekín refleja la voluntad compartida de “preservar la memoria histórica y defender la paz y la justicia”.

Al ser preguntado por la ausencia de grandes potencias occidentales, Guo replicó que China organiza estos actos “para recordar la historia, honrar a los caídos, atesorar la paz y abrir el futuro”.

El desfile se celebrará el próximo 3 de septiembre en Pekín, con motivo del 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Asia y la derrota del fascismo.

Está previsto que el presidente chino, Xi Jinping, pase revista a las tropas y pronuncie un discurso en la plaza de Tiananmen, en un acto que contará con la asistencia de cerca de una treintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el ruso, Vladímir Putin, y el norcoreano, Kim Jong-un.

La capital china se ha visto sujeta en las últimas semanas a múltiples restricciones al tráfico y al transporte público y a una mayor presencia policial, mientras las autoridades ultiman los preparativos del evento.

La Segunda Guerra Mundial transcurrió de forma paralela a la invasión japonesa de China (1931-1945) y a la guerra civil entre nacionalistas y comunistas en China (1927-1949), quienes acordaron una tregua para hacer frente, de forma conjunta, a las tropas japonesas.

La invasión nipona causó más de 35 millones de bajas entre tropas y civiles chinos hasta 1945, según Pekín, representando un tercio de las bajas. EFE

