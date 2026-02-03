China llama a promover con Uruguay una «multipolarización» mundial «equitativa y ordenada»

Pekín, 3 feb (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, llamó este martes a promover una «multipolarización» mundial «equitativa y ordenada» y una «globalización económica inclusiva» durante una reunión con su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

Durante el encuentro, el mandatario del país asiático reafirmó que Pekín «concede siempre una gran importancia a las relaciones entre China y América Latina», al tiempo que recalcó su apoyo a los países de la región «en la defensa de sus propios intereses de soberanía, seguridad y desarrollo».

«(China) está dispuesta a trabajar con Uruguay y los países de la región para impulsar de manera profunda y sustantiva la construcción de una comunidad de futuro compartido China-América Latina», aseveró Xi, de acuerdo a la transcripción difundida por el oficialista Diario del Pueblo. EFE

