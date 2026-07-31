China lleva a cabo patrullas militares y policiales cerca de atolón disputado con Manila

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Pekín, 31 jul (EFE).- Las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera de China llevaron a cabo este jueves patrullas de vigilancia y de preparación para el combate cerca del atolón conocido internacionalmente como Scarborough, en medio del recrudecimiento de las tensiones entre Pekín y Manila en la zona.

El Comando del Teatro de Operaciones del Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) informó a través de un comunicado oficial de que sus tropas desplegaron fuerzas navales y aéreas en las aguas territoriales y el espacio aéreo que rodean el arrecife.

Según el parte militar, desde julio las tropas han intensificado su presencia en torno al enclave, conocido por China como Huangyan y por Filipinas como Bajo de Masinloc, uno de los principales focos de tensión entre ambos países desde que Pekín asumiera su control efectivo en 2012.

La nota castrense indicó que el objetivo de estas maniobras es «proteger decididamente la soberanía y la seguridad de China», así como «preservar la paz y la estabilidad en la región del mar de China Meridional».

Por su parte, la Guardia Costera china (CCG) confirmó también la realización este jueves de patrullas de «aplicación de la ley» en las aguas territoriales del atolón, donde asegura haber reforzado la vigilancia desde julio y haber recurrido a las «medidas necesarias» para expulsar embarcaciones «ilegales» o que realizaban actos de hostigamiento.

La zona ha registrado varios incidentes en los últimos días que reflejan el aumento de las tensiones entre Pekín y Manila.

El pasado viernes, la Guardia Costera china manifestó que había adoptado «medidas de control» contra varios buques filipinos en aguas próximas al atolón, un episodio que se produjo un día después de que la misma CCG expulsara a otras dos embarcaciones filipinas del mismo lugar.

La Guardia Costera de Filipinas, por su parte, denunció el pasado jueves que los guardacostas chinos dispararon cañones de agua a presión contra dos de sus embarcaciones, unas acciones que, a juicio de Manila, «pusieron en peligro al personal filipino que participaba en una misión puramente humanitaria» en la zona.

Estos dos sucesos se produjeron en una semana marcada por una nueva escalada entre China y Filipinas en el mar de China Meridional, después de que ambos países intercambiaran acusaciones por un incidente cerca del arrecife Second Thomas, donde Manila mantiene encallado desde 1999 el buque Sierra Madre con una pequeña guarnición.

Filipinas sostuvo que sus lanchas se acercaron a un buque chino «sin carácter confrontativo» y que personal chino golpeó «de manera violenta y agresiva» a uno de sus militares, mientras que Pekín acusó a las embarcaciones filipinas de embestir a una patrullera china y atacar a sus agentes con remos y otras herramientas.

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán. EFE

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