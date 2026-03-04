The Swiss voice in the world since 1935
China mandará a su enviado especial para Oriente Medio para mediar en la crisis regional

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 4 mar (EFE).- El enviado especial de China para Oriente Medio viajará a la región para tratar de mediar en la escalada iniciada por los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, anunció este miércoles el ministro chino de Exteriores, Wang Yi.

Wang anunció el envío del representante durante una conversación telefónica con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, a quien transmitió que la propagación del conflicto es algo que el país asiático «no desea ver». EFE

lcl/lss

