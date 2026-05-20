China mantiene en el 3 % su tipo de interés de referencia por decimotercer mes consecutivo

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Pekín, 20 may (EFE).- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció este miércoles que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por decimotercer mes consecutivo, cumpliendo así con los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no anticipaban cambio alguno.

En la actualización mensual que divulgó en su página web oficial, la institución indicó que la tasa referencial para créditos (LPR, en inglés) a un año se mantendrá en el citado nivel por lo menos un mes más.

Este indicador, establecido como referencia para los tipos de interés en 2019, sirve para fijar el precio de los nuevos créditos -generalmente, para empresas- y de los de interés variable que están pendientes de devolución.

Su cálculo se hace a partir de las contribuciones a los precios de una serie de bancos -que incluye a pequeños prestamistas que tienden a tener mayores costos de financiación y mayor exposición a créditos morosos-, y tiene por objetivo rebajar los costos del endeudamiento y apoyar a la ‘economía real’.

El banco central también indicó que la LPR a cinco años o más -de referencia para préstamos hipotecarios- seguirá en el 3,5 %, también en línea con los pronósticos de los expertos.

La última rebaja de tipos en China data de mayo de 2025, cuando la institución acometió un recorte de diez puntos básicos: para la LPR a un año, del 3,1 % al 3 %, y para la de cinco años o más, del 3,6 % al 3,5 %.

Ante una coyuntura complicada para la segunda economía del mundo, aquella decisión fue calificada de «obvia» por los analistas, los cuales pronosticaron unos posibles recortes adicionales a lo largo del resto de 2025 que finalmente no se produjeron.

Según los economistas, el BPC gozó en los últimos meses de espacio para bajar tipos sin temor a una depreciación adicional del yuan gracias a las rebajas acometidas por la Reserva Federal (Fed) estadounidense, pero pesó más el miedo a una burbuja de valores o a empeorar los problemas de exceso de capacidad industrial.

Si bien en las últimas semanas se llegó a especular con la posibilidad que el BPC tocase los tipos, el crecimiento de la economía en el primer trimestre (del 5 % interanual, superando expectativas) y el repunte de la inflación por el impacto de la guerra en Irán finalmente hicieron que la institución optase por la continuidad, aunque los analistas apuntan a un recorte hacia finales de año.

Aparte de la incertidumbre por las disputas comerciales con Estados Unidos, la baja demanda nacional e internacional, unida a riesgos de deflación, estímulos insuficientes, una prolongada crisis inmobiliaria o una falta de confianza entre los consumidores y el sector privado son algunas de las causas que esgrimen los analistas para explicar una recuperación menos brillante de lo esperado de la economía china tras los años del ‘cero covid’. EFE

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