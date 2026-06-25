China ofrece «toda la ayuda» que esté a su alcance a Venezuela tras los terremotos

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Pekín, 25 jun (EFE).- El Gobierno chino expresó este jueves sus condolencias por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sufridos por Venezuela y señaló que está dispuesto a ofrecer, de acuerdo con las necesidades del país, «toda la ayuda» que esté a su alcance.

«Confiamos en que bajo el liderazgo del Gobierno de Venezuela, el pueblo venezolano podrá superar esta calamidad y reconstruir sus hogares lo antes posible», aseveró en una rueda de prensa rutinaria el portavoz de la cancillería china Guo Jiakun, quien también expresó sus condolencias a la población afectada por el desastre.

El portavoz agregó que mantienen una «estrecha comunicación» con la embajada de China en el país y que hasta el momento no se han reportado víctimas entre sus nacionales.

China ha sido uno de los grandes aliados políticos y económicos de Venezuela desde que el chavismo llegó al poder, aunque, al margen de emitir condenas verbales, ha seguido a distancia todo el proceso de cambio provocado en ese país tras la captura del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos en enero pasado.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por ambos temblores, aunque por el momento el número oficial de víctimas asciende a 32 fallecidos y más de 700 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Rodríguez señaló que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es la región más afectada por los seísmos con «decenas» de edificios colapsados.

Las autoridades realizan labores de rescate en ese estado para salvar vidas, mientras esperan la llegada de rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Catar y República Dominicana. EFE

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