China ofrece una recompensa por información sobre unidad de guerra psicológica de Taiwán

2 minutos

Pekín, 11 oct (EFE).- La policía de la ciudad china de Xiamen (sur) ofreció este sábado una recompensa de 10.000 yuanes (1.400 dólares, 1.200 euros) a cambio de información sobre 18 supuestos miembros de la «unidad de operaciones psicológicas» del Ejército de Taiwán a los que acusa de difundir mensajes separatistas.

Según las autoridades de Xiamen, la ciudad costera china más cercana a Taiwán, esta unidad cuenta con seis divisiones que llevan a cabo tareas de «desinformación, recopilación de inteligencia, operaciones tácticas de guerra psicológica, difusión de propaganda y movilización».

La oferta de recompensa se produce un día después de que el presidente taiwanés, William Lai, anunciara el desarrollo de un «riguroso sistema de defensa aérea» para hacer frente a la creciente presión de China, que considera a la isla como «parte inalienable» de su territorio.

En un comunicado, la policía de Xiamen acusó a este grupo de crear páginas web para difundir campañas de desprestigio, juegos que incitan a la secesión, vídeos engañosos y canales ilegales de radio para manipular a la opinión pública y defender «falacias sobre la ‘independencia de Taiwán'».

La nota pide además a la población taiwanesa que sea consciente de los peligros de defender la «independencia de Taiwán» y se distancie de las fuerzas separatistas «mediante actos concretos como proporcionar pistas sobre sus actividades ilegales».

La emisión de este tipo de comunicado es meramente simbólica, ya que las autoridades de China continental no tienen jurisdicción real sobre Taiwán, territorio que se autogobierna desde 1949.

Además de anunciar la mejora de sus sistemas defensivos, el mandatario taiwanés también instó en la víspera a China a «renunciar al uso de la fuerza o a la coerción para cambiar el status quo en el estrecho de Taiwán».

La respuesta de China llegó el mismo viernes, cuando un portavoz del Ministerio de Exteriores advirtió de que Lai está conduciendo a la isla hacia un «peligroso escenario de conflicto bélico», y lo acusó de «fabricar todo tipo de mentiras para promover la independencia por la fuerza y oponerse a la reunificación» con el continente. EFE

