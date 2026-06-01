China patrulla aguas al este de Taiwán ante el diálogo fronterizo entre Tokio y Manila

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Pekín, 1 jun (EFE).- La Guardia Costera china anunció este lunes que realizó una «patrulla de aplicación de la ley» en aguas situadas al este de Taiwán, y vinculó esa operación al reciente inicio de negociaciones entre Japón y Filipinas para delimitar sus fronteras marítimas.

En una publicación en su cuenta oficial de Weibo, el portavoz de la Guardia Costera de China Jiang Lue indicó que una formación de buques llevó a cabo ese mismo día una patrulla «conforme a la ley» en esa zona.

Según Jiang, la operación constituye una «acción necesaria» ante lo que Pekín considera un anuncio «unilateral» por parte de Tokio y Manila para iniciar conversaciones sobre la delimitación de aguas en el área oriental de Taiwán, algo que, a juicio de China, supone una «grave violación» de su soberanía territorial y de sus derechos e intereses marítimos.

Jiang instó a Japón y Filipinas a «detener inmediatamente todas las acciones ilegales» que «perjudiquen la soberanía y los intereses marítimos chinos» y advirtió de que la Guardia Costera seguirá reforzando el control de las aguas afectadas para «defender resueltamente» la soberanía nacional y los derechos marítimos del país.

El anuncio llega pocos días después de la visita de Estado del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., a Japón, donde ambos países elevaron sus relaciones bilaterales e iniciaron un proceso de negociaciones para un futuro acuerdo de intercambio de inteligencia militar clasificada.

Durante esa visita, Marcos anunció asimismo el comienzo de conversaciones para delimitar las fronteras marítimas entre Japón y Filipinas, en un contexto marcado por el auge militar de China en el Indopacífico y por el acercamiento estratégico entre Tokio, Manila y Washington.

Japón y Filipinas mantienen por separado disputas soberanistas con Pekín en los mares de China Oriental y Meridional, respectivamente, y en los últimos años han intensificado su cooperación en materia de defensa.

Las autoridades chinas consideran a Taiwán una «parte inalienable» de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para lograr la «reunificación» de la isla autogobernada, mientras el Gobierno de Taipéi sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político. EFE

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