China perfila dos posibles trayectorias del tifón Dolphin ante su aproximación

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Pekín/Taipéi, 4 ago (EFE).- Las autoridades meteorológicas chinas concretaron este martes dos posibles trayectorias para el tifón Dolphin por las que el sistema podría tocar tierra en la costa oriental del país entre el 9 y el 11 de agosto, a partir de su entrada esta semana en el mar de China Oriental.

El Centro Meteorológico Nacional (CMN) informó hoy de que Dolphin, clasificado como supertifón por las autoridades chinas, se encontraba este martes a las 08:00 hora local (00:00 GMT) a unos 2.120 kilómetros al sureste de la ciudad de Wenzhou, con vientos máximos sostenidos de 52 metros por segundo cerca de su centro y una presión mínima de 935 hectopascales.

Según el organismo, el ciclón avanzará inicialmente hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 20 y 25 kilómetros por hora y comenzará a afectar a las aguas orientales de China a partir del día 6, antes de entrar en el mar de China Oriental en torno al día 8.

A partir de ese momento, los meteorólogos manejan dos posibles escenarios. El primero contempla que el tifón continúe hacia el oeste y toque tierra entre el estuario del río Yangtsé y la costa septentrional de la provincia de Fujian entre los días 9 y 10, todavía con intensidad de tifón o tifón fuerte, antes de internarse hacia el oeste por el interior del país.

El segundo prevé que gire hacia el norte sobre el mar de China Oriental y alcance la costa entre el estuario del Yangtsé y la península de Shandong entre los días 10 y 11, ya debilitado.

La entidad meteorológica indicó que la incertidumbre sobre la trayectoria sigue siendo elevada y señaló que será a partir del día 6 cuando pueda precisarse con mayor fiabilidad el recorrido final del sistema.

Ante esa situación, varias provincias y ciudades del este de China han reforzado en los últimos días sus preparativos, con inspecciones de infraestructuras, acopio de material de emergencia, revisión de refugios temporales y planes de evacuación en zonas costeras y de montaña.

Taiwán, pendiente de la trayectoria

En Taiwán, la Agencia Meteorológica Central (CWA) advirtió el lunes de que podría emitir una alerta marítima por el tifón el próximo viernes por la tarde, lo que podría trastocar parcialmente el desarrollo de las maniobras militares anuales del Ejercito taiwanés, conocidas como Han Kuang, que arrancarán el miércoles.

Lin Ping-yu, meteorólogo de la CWA, aseguró que la trayectoria de Dolphin sigue siendo incierta y que, si sigue desplazándose hacia el oeste, esto tendría mayores repercusiones para Taiwán, según declaraciones recogidas por la agencia CNA.

China y Taiwán afrontan además el pico de la temporada de tifones. El CMN prevé que entre agosto y septiembre se formen entre seis y siete ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico y el mar de China Meridional, de los cuales entre dos y tres podrían afectar al país. EFE

gbm-jacb/imh/cc