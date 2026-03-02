China pide «detener operaciones militares» y subraya importancia estratégica de Ormuz

Pekín, 2 mar (EFE).- China instó este lunes a «detener inmediatamente las operaciones militares» tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, expresó su preocupación por el riesgo de expansión del conflicto y defendió que la seguridad del estrecho de Ormuz es «de interés común internacional».

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy en la rueda de prensa diaria del departamento que los ataques iniciados el 28 de febrero «no contaron con autorización del Consejo de Seguridad» de la ONU y «violan el derecho internacional», al tiempo que pidió evitar una mayor escalada.

En relación con las advertencias iraníes sobre el tránsito marítimo en el golfo Pérsico, Mao señaló que «el estrecho de Ormuz y sus aguas circundantes son canales internacionales importantes para el comercio de bienes y energía».

«Salvaguardar la seguridad y la estabilidad en esta región sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional», apuntó.

Además, manifestó la inquietud de Pekín por el posible «desbordamiento» de los combates hacia países vecinos y recalcó que la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo «deben ser plenamente respetadas».

Sobre el papel que puede desempeñar China como miembro permanente del Consejo de Seguridad, Mao indicó que su país y Rusia han promovido una reunión de emergencia del órgano y respaldan que continúe desempeñando su función en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

La portavoz añadió que China «no fue informada con antelación» sobre las acciones militares estadounidenses.

China, el más poderoso aliado de Irán y su principal socio comercial, ya había condenado el domingo la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí, calificándola de grave vulneración de la soberanía iraní y de los principios de la Carta de la ONU. EFE

