China pide «fin inmediato» de las «coerciones y presiones» contra Cuba por parte de EE.UU.

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Pekín, 9 jul (EFE).- El Gobierno chino pidió este jueves que Estados Unidos ponga fin «de inmediato» al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de «coerción, presión y amenaza militar» contra Cuba, después de que la Asamblea General de la ONU aceptara celebrar un debate sobre el embargo estadounidense a la isla.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que, durante más de 60 años, Estados Unidos ha mantenido contra Cuba un bloqueo y unas sanciones que «se han intensificado en repetidas ocasiones» y que, según Pekín, han «provocado una crisis energética» en el país caribeño.

Mao aseveró que esas medidas «violan gravemente» los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas básicas de las relaciones internacionales, además de «vulnerar seriamente» los derechos de Cuba a la supervivencia y al desarrollo y causar «profundo sufrimiento» al pueblo cubano.

«La decisión de la Asamblea General de la ONU por una mayoría abrumadora de celebrar un debate sobre esta cuestión refleja de nuevo el apoyo de la comunidad internacional al pueblo cubano en la defensa de la soberanía nacional y su oposición a la injerencia externa y al bloqueo», agregó la portavoz, al tiempo que sostuvo que las prácticas «unilaterales» y de «intimidación» de Washington carecen de respaldo.

Mao añadió que China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para «defender firmemente la equidad y la justicia internacionales» y apoyar a Cuba en la protección de su soberanía nacional y su dignidad, así como en el rechazo a la injerencia extranjera.

La Asamblea General aceptó este martes celebrar el debate solicitado por Cuba sobre la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero estadounidense, una iniciativa a la que se opuso Washington.

Cuba atraviesa una severa crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, al que en mayo se sumaron sanciones contra personas o entidades que apoyen al Gobierno cubano u operen en sectores como energía, defensa, finanzas y minería.

China, uno de los principales aliados políticos y económicos de Cuba, ha reiterado en los últimos meses su respaldo a La Habana y aprobó este año una ayuda que incluye asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60.000 toneladas de arroz. EFE

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