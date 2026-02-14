China pide «justicia» en Palestina, respeto a soberanía venezolana y «diálogo» en Ucrania

Múnich (Alemania)/Shanghái (China), 14 feb (EFE).- El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, reclamó hoy «justicia» para el pueblo palestino, respeto a los principios de soberanía en Venezuela y un «diálogo» en Ucrania que resuelva las causas subyacentes de la guerra y dé paso a una «paz duradera».

En su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el jefe de la diplomacia china reiteró su reclamo de negociaciones en Gaza, y apuntó que cualquier alto el fuego y reconstrucción pasará por «esfuerzos infatigables» para implementar la solución de los dos Estados.

Wang reclamó que las partes implicadas en las negociaciones sobre Ucrania «aprovechen la oportunidad para alcanzar un acuerdo integral, duradero y vinculante de paz», y señaló que las causas que originaron el conflicto «deben quedar resueltas para prevenir que vuelva a ocurrir».

Acerca de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE. UU., el ministro aseguró que «la línea roja del Estado de derecho internacional no debe ser cruzada, y se debe respetar el principio de soberanía estatal».

El alto diplomático también se refirió a la situación en Irán y a su «impacto directo en la paz en Oriente Medio», instando a las partes implicadas a «actuar con prudencia y evitar crear nuevos conflictos». EFE

