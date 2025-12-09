China pide «moderación» a Tailandia y Camboya tras nuevos choques fronterizos

Pekín, 9 dic (EFE).- El Gobierno chino pidió este martes «moderación» a Tailandia y Camboya, en medio de nuevos enfrentamientos fronterizos entre ambos países que dejaron al menos una decena de fallecidos y miles de evacuados.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó que, «como amigo y vecino cercano de Camboya y Tailandia», China «espera sinceramente que ambas partes actúen con moderación».

Guo recomendó que los dos países del sudeste asiático «trabajen para alcanzar consensos y eviten que la situación se deteriore aún más».

«China seguirá desempeñando un papel constructivo para aliviar las tensiones y distender la situación a su manera», agregó el portavoz.

Los combates comenzaron el domingo y escalaron el lunes en varios puntos de la frontera de unos 820 kilómetros que comparten, mientras ambos gobiernos cruzan acusaciones sobre quién inició los enfrentamientos.

Tanto Nom Pen como Bangkok también denuncian que el oponente ha lanzado ataques contra la población civil.

El ministro de Información camboyano, Neth Pheaktra, dijo a EFE que 7 civiles han muerto y 20 han resultado heridos por los ataques tailandeses. Antes habían informado de 8 fallecidos.

Por su parte, Bangkok, que informó de tres soldados fallecidos y una treintena de heridos, publicó en Facebook imágenes de dos casas derruidas por el impacto de la artillería camboyana.

Cientos de colegios a ambos lados de la frontera han suspendido las clases y varios hospitales tailandeses se han visto obligados a dejar de operar.

Según datos del Ejército tailandés, alrededor de 440.000 personas han sido evacuadas de cinco -de un total de siete- provincias que colindan con Camboya, que ha informado de la evacuación de más de 20.000 personas.

Los actuales enfrentamientos suponen el mayor pico de tensión desde los combates durante cinco días registrados a finales de julio, que se cobraron la vida de casi medio centenar de personas y que terminaron con un alto el fuego mediado por Estados Unidos, Malasia y China.

Bangkok y Nom Pen mantienen una histórica disputa territorial por la soberanía de algunos territorios en su divisoria, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia. EFE

