China pide a EE. UU. cancelar aranceles «unilaterales» y ofrece sexta ronda de consultas

1 minuto

Pekín, 24 feb (EFE).- China pidió este martes a Estados Unidos que cancele los aranceles «unilaterales» impuestos a sus socios comerciales y se mostró dispuesta a celebrar una sexta ronda de consultas económicas bilaterales, tras los recientes ajustes arancelarios anunciados por Washington.

El Ministerio de Comercio chino instó hoy en un comunicado a la parte estadounidense a «cancelar y abstenerse de imponer aranceles unilaterales», y reiteró que «la cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas».

Además, señaló que está dispuesta a mantener «consultas francas» con Estados Unidos en el marco de la sexta ronda de negociaciones económicas y comerciales que se celebrará próximamente, y expresó su deseo de que Washington trabaje «en la misma dirección» para mantener el desarrollo «saludable, estable y sostenible» de las relaciones bilaterales. EFE

gbm/jfu