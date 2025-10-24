China pide a Japón seguir el «camino de la paz» tras anunciar Tokio más gasto en Defensa

2 minutos

Pekín, 24 oct (EFE).- El Gobierno chino instó este viernes a Tokio a que «se adhiera al camino de la paz», después de que la recién elegida primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunciase que acelerará en dos años los planes del archipiélago de elevar el gasto en defensa al 2 % del Producto Interior Bruto (PIB).

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, declaró en una rueda de prensa que «China es una gran potencia con el mejor historial en paz y seguridad», lo que «contrasta con el incremento anual del gasto en Defensa» por parte de Tokio.

Guo sostuvo que Japón «ha flexibilizado continuamente las restricciones a la exportación de armas y buscado un desarrollo militar innovador».

«Esto inevitablemente plantea serias dudas entre sus vecinos asiáticos y la comunidad internacional sobre si Japón realmente se adhiere a una defensa exclusivamente defensiva y al desarrollo pacífico», agregó el vocero.

El portavoz recordó que este año se cumple el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la invasión japonesa de China, por lo que instó a Tokio a «reflexionar profundamente sobre su historia de agresión» y «a ser cauteloso en sus palabras y acciones en el ámbito de la seguridad militar para evitar seguir perdiendo la confianza de sus vecinos asiáticos y de la comunidad internacional».

Durante la Segunda Guerra Mundial y los años previos, Japón invadió buena parte del territorio chino, donde cometió graves crímenes de guerra, tales como sistemáticas matanzas de civiles, experimentos con armas biológicas o el uso de mujeres chinas como esclavas sexuales por parte de oficiales del Ejército nipón.

Además, el Gobierno de Pekín ha criticado con frecuencia al de Tokio por adoptar una postura que considera revisionista sobre la invasión, lo que ha tensado las relaciones entre las dos naciones en las últimas décadas. EFE

aa/lcl/llb