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China pide a la UE evitar proteccionismo ante plan para reducir dependencias tecnológicas

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Pekín, 3 jun (EFE).- China pidió este miércoles a la Unión Europea (UE) evitar medidas proteccionistas y respetar los principios de libre comercio, competencia justa y cooperación abierta, ante el plan que Bruselas presentará hoy para reducir su dependencia de tecnologías estadounidenses y asiáticas y promover alternativas europeas.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que la esencia de las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE es la «cooperación mutuamente beneficiosa y de ganancia compartida» y aseguró que Pekín sigue «de cerca» los desarrollos relacionados con las nuevas medidas europeas.

Mao reiteró que las cuestiones económicas y comerciales deben resolverse «adecuadamente mediante el diálogo y la comunicación» y expresó el deseo de que el bloque comunitario «respete los principios básicos de la economía de mercado», entre ellos el libre comercio, la competencia justa y la cooperación abierta.

La portavoz añadió que China espera que la UE evite adoptar medidas proteccionistas y mantenga un enfoque basado en el diálogo, la consulta y el beneficio mutuo en la gestión de las relaciones bilaterales.

Las declaraciones de Pekín llegan antes de que la Comisión Europea presente este miércoles un paquete legislativo destinado a reducir la dependencia de la UE de las empresas tecnológicas estadounidenses y chinas e impulsar alternativas europeas en ámbitos considerados estratégicos, como los servicios en la nube, los semiconductores y la inteligencia artificial.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Bruselas por reforzar su soberanía tecnológica y asegurar el suministro en sectores sensibles, en un contexto de creciente rivalidad entre Estados Unidos y China y de preocupación por la concentración de capacidades en manos de proveedores extranjeros.

Las relaciones entre China y la Unión Europea han atravesado en los últimos años diversos episodios de tensión comercial, incluidos los relacionados con los vehículos eléctricos chinos, las subvenciones industriales, las compras públicas y las investigaciones antidumping emprendidas por ambas partes. EFE

gbm/jacb/ah

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