China pide a las empresas que liberen reservas de fertilizantes ante la campaña de siembra

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Shanghái (China), 26 mar (EFE).- China ha pedido a las compañías del país que liberen sus reservas de fertilizantes a tiempo para la campaña de siembra de la primavera ante los problemas de suministro derivados de la guerra en Oriente Medio, informa hoy el diario hongkonés South China Morning Post.

Ese medio se hace eco de un anuncio de la Asociación China de Medios de Producción Agrícolas (Campa), que reclamó este fin de semana a las empresas que «tomen la iniciativa a la hora de estabilizar las previsiones de precios y que se resistan a acaparar, manipular precios o especular maliciosamente para evitar un impacto sobre el orden normal de los mercados».

Ese organismo ya había avanzado la semana pasada que las autoridades nacionales liberarían reservas estatales de fertilizantes comerciales, un anuncio que se produjo 15 días antes de lo habitual y que fue anunciado más a bombo y platillo que de costumbre, según Isaac Zhao Lei, analista de S&P Global Commodity Insights.

«Cuando la situación en el estrecho de Ormuz ha supuesto una amenaza potencial para la cadena global de fertilizantes, China ha respondido con medidas defensivas muy oportunas. Ha liberado reservas antes de lo previsto y ha impuesto medidas más estrictas de control a la exportación, negándose a sacrificar su mercado nacional a cambio de márgenes más jugosos de exportación», agrega el experto.

Zhao no cree que China afronte una situación de escasez de fertilizante o de potasa de cara a la campaña primaveral de siembra, ya que Pekín ya había comenzado a liberar parte de las reservas en el tercer trimestre de 2025 por los problemas de suministro de ingredientes clave como el azufre -cuyo precio subió un 185 % en el país el año pasado- incluso antes de que estallase la guerra en Irán.

«Esperamos que China adopte una postura muy cautelosa a la hora de abrir las exportaciones de fertilizantes este año, e incluso las restricciones a la venta de ácido sulfúrico al extranjero podrían prolongarse más allá de la campaña primaveral», pronostica.

China importa casi la mitad (47 %) de sus necesidades de azufre, y más de la mitad de esa cantidad procede de seis países del Golfo, aunque en los dos primeros meses de este año ya redujo en un 35 % sus compras al exterior de ese material, del cual no recibió ni un envío desde Irán en los últimos cuatro meses, apunta el mencionado rotativo.

En torno al 30 % de las exportaciones mundiales de fertilizantes pasan por el estrecho de Ormuz, por el que también transitan otros químicos clave para el sector como la urea.

Las medidas anunciadas recientemente por Pekín se enmarcan dentro de la campaña del Gobierno chino para reforzar la seguridad de su suministro de alimentos, un área que las autoridades han marcado como prioritaria en los últimos años, especialmente ante el incremento de las tensiones geopolíticas. EFE

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