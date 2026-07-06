China pide a otros países que «no sobreinterpreten» lanzamiento de un misil en el Pacífico

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Pekín, 6 jul (EFE).- El Gobierno chino pidió este lunes a otros países que «no sobreinterpreten» el lanzamiento de un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del Pacífico, después de que la prueba recibiera críticas de países como Japón, Australia y Nueva Zelanda.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que el ensayo fue «un entrenamiento militar rutinario» y que «no está dirigido contra ningún país ni objetivo específico».

Mao aseveró que China informó previamente a los «países pertinentes» y que la prueba «cumple con la práctica internacional».

«Las actividades de lanzamiento mantuvieron en todo momento operaciones seguras, normativas y profesionales», agregó la portavoz, al tiempo que expresó su esperanza de que «los países relevantes no las sobreinterpreten».

La portavoz evitó ofrecer más detalles sobre la prueba, después de que la agencia estatal Xinhua informara horas antes de que la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) lanzó con éxito un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia «aguas internacionales relevantes» del Pacífico.

Según Xinhua, el proyectil, que transportaba una ojiva simulada de entrenamiento, cayó con precisión en la zona marítima prevista.

La agencia señaló que el ensayo, efectuado a las 12.01 hora local (04.01 GMT), formaba parte del plan anual de entrenamiento militar y que China lo había notificado previamente a los países pertinentes.

El comunicado oficial no precisó el modelo del misil, la clase del submarino ni la zona exacta de impacto.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, se trata de la primera prueba conocida de un misil lanzado desde un submarino chino desde 1982 y la primera conocida efectuada desde un sumergible de propulsión nuclear.

La prueba se produce en un momento de creciente actividad militar china en el Pacífico occidental, donde Taiwán aseguró este lunes que la Armada china mantiene desplegadas cuatro agrupaciones navales: una en el Pacífico Sur, dos al sur de la isla japonesa de Amami Oshima y otra al noreste de Filipinas.

El lanzamiento coincide también con nuevas fricciones entre Pekín y Tokio, después de que Japón protestara en los últimos días por maniobras de buques chinos en aguas próximas a la isla de Yonaguni, situada a poco más de 150 kilómetros de Taipéi.

El lanzamiento coincide además con el inicio en la localidad oriental china de Qingdao de maniobras navales conjuntas entre China y Rusia, que se desarrollarán hasta el 13 de julio en aguas del mar Amarillo. EFE

aa/ah