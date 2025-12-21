China pide a sus ciudadanos que extremen precaución en Bolivia tras robo armado en La Paz

Shanghái (China), 21 dic (EFE).- La Embajada de China en Bolivia pidió este domingo a sus ciudadanos que extremen las precauciones en el país, tras un incidente en La Paz el que unos atacantes armados robaron y dispararon en la pierna a un chino que portaba «una gran cantidad de efectivo y objetos de valor».

En su cuenta oficial de WeChat -similar a WhatsApp, que está censurado en China-, la legación explica que «numerosos atacantes armados y enmascarados detuvieron el vehículo» de la víctima, que fue trasladada a un hospital y que ya se encuentra fuera de peligro luego de recibir tratamiento médico.

Así, ante este caso y «la complejidad de la actual situación política y socioeconómica en Bolivia», el comunicado llama a los chinos a «extremar las precauciones de seguridad», no llevar grandes cantidades de efectivo u objetos de valor y no viajar solos, evitando especialmente zonas con «problemas de seguridad».

La Embajada ofreció su asistencia a la Policía para resolver el caso, y llama a las autoridades a «aplicar medidas efectivas que refuercen la protección de la seguridad y la propiedad de los chinos en Bolivia». EFE

