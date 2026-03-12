China pide evitar que la guerra en Oriente Medio afecte al «desarrollo económico global»

Pekín, 12 mar (EFE).- El Gobierno chino llamó este jueves a «mantener la seguridad y estabilidad» en Oriente Medio, así como a «evitar una escalada de tensiones» en la región que pueda afectar «al desarrollo económico mundial».

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró en una rueda de prensa que «el estrecho de Ormuz y sus aguas circundantes son rutas importantes para el comercio internacional de mercancías y energía», y recalcó la importancia de mantener la seguridad en ellas.

Guo instó a todas las partes en el conflicto a «poner fin de inmediato a las acciones militares, evitar una mayor escalada de tensiones y prevenir la inestabilidad regional que pueda afectar aún más al desarrollo económico mundial».

Las principales bolsas de China continental y Hong Kong registraban pérdidas este jueves, en un contexto de fuerte repunte del precio del petróleo tras nuevos ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Los mercados reaccionaban así al aumento de la tensión en Oriente Medio después de que varias embarcaciones fuesen alcanzadas por proyectiles en las proximidades del estrecho de Ormuz, alertó la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO).

La guerra enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero, cuando ambos países lanzaron ataques contra territorio iraní, a los que Teherán respondió con ofensivas contra varios países del golfo Pérsico y posiciones vinculadas a Washington en la región.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, por «violar la soberanía» del país persa.

El gigante asiático ha instado a proteger las vías marítimas, ante la coyuntura de que el 45 % del petróleo que importa pasa por el estrecho de Ormuz. EFE

