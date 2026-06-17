China pide mayor respeto para ONU y más representación de los países en desarrollo

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Pekín, 17 jun (EFE).- El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, pidió este miércoles un mayor respeto a la autoridad de Naciones Unidas y una reforma que aumente la representación y la voz de los países en desarrollo, en un momento en el que Pekín advierte del regreso de la «ley de la selva» en las relaciones internacionales.

El canciller afirmó en declaraciones recogidas por la prensa estatal china que, hace más de 80 años, la comunidad internacional creó la ONU tras comprobar «la catástrofe humana» provocada por el predominio de la ley del más fuerte durante las dos guerras mundiales.

«Hoy, si el multilateralismo parece fallar, no es porque las Naciones Unidas hayan dejado de ser importantes, sino precisamente porque su autoridad y su papel no han sido respetados ni ejercidos», declaró Wang, con motivo de la publicación del libro blanco ‘Construir un sistema de gobernanza global más justo y razonable: las ideas, iniciativas y acciones de China’.

El jefe de la diplomacia china añadió que el regreso de la «ley de la selva» no se debe a que la Carta de la ONU esté «obsoleta», sino a que «no ha sido cumplida ni defendida de forma efectiva».

Ante los desafíos globales, Wang consideró «urgente» cumplir las obligaciones de la Carta, practicar la igualdad soberana, respetar el derecho internacional y oponerse a la «intimidación de los más fuertes».

También pidió apoyar a la ONU para que desempeñe un papel central, reúna consensos, coordine acciones entre países y responda a los desafíos globales.

El ministro defendió además acelerar la reforma del organismo para «responder a las demandas de los países en desarrollo» y aumentar la representación de los países pertenecientes al llamado ‘sur global’.

El planteamiento de Wang enlaza con una línea habitual de la diplomacia china en los últimos años, en la que Pekín se presenta como defensora del multilateralismo y de un orden internacional «centrado en la ONU» frente al «unilateralismo», el «hegemonismo» y lo que denomina «mentalidad de Guerra Fría» y el «regreso a la ley de la selva».

Ese marco ha aparecido de forma recurrente en sus posiciones sobre conflictos como los de Ucrania, Gaza o Irán, así como en sus respuestas a críticas occidentales sobre derechos humanos o sanciones. EFE

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