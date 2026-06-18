China pide negociaciones en «igualdad de condiciones» entre Irán y Estados Unidos

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Pekín, 18 jun (EFE).- El Gobierno chino aseguró este jueves que una «negociación en igualdad de condiciones es el único enfoque legítimo» para las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, que firmaron digitalmente el ‘Memorando de Entendimiento de Islamabad’, poniendo fin a más de cien días de conflicto.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que Pekín «espera que todas las partes involucradas, incluidos Estados Unidos e Irán, respeten el espíritu del acuerdo».

Lin instó a que ambos países mantengan una «actitud racional y pragmática» en la segunda fase de sus negociaciones.

«China ha trabajado para detener el conflicto y promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio», agregó el portavoz, al tiempo que aseguraba que su país «apoya firmemente la paz y la estabilidad en la región».

Asimismo, Lin dijo que su país está «dispuesto a consolidar y profundizar la confianza política mutua con Irán».

La firma digital del memorando entre Washington y Teherán abre ahora una segunda fase de negociaciones técnicas sobre el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la aplicación del acuerdo, después de más de cien días de guerra y de bloqueo parcial en torno al estrecho de Ormuz.

Desde el inicio del conflicto, China ha condenado repetidamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque también ha pedido respetar la soberanía y la seguridad de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos vínculos políticos, comerciales y energéticos y que también han sido objetivo de ofensivas iraníes.

Pekín ha defendido de forma constante una salida negociada, ha reclamado un alto el fuego y ha insistido en la necesidad de restablecer la libre navegación en Ormuz, una vía especialmente sensible para China, dado que por ella transita alrededor del 45 % de sus importaciones de petróleo y gas. EFE

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