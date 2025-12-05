China pide que no se «reaccione de forma exagerada» ante supuesta movilización naval

2 minutos

Pekín, 5 dic (EFE).- China evitó este viernes confirmar si está llevando a cabo una amplia movilización de buques militares y de guardacostas en los mares de China Oriental y Meridional, y pidió a Japón y a otros países «no reaccionar de forma exagerada» ni «alimentar interpretaciones excesivas» sobre sus operaciones marítimas.

A una pregunta acerca de informaciones del Ministerio de Defensa japonés que apuntan a una presencia inusualmente numerosa de navíos chinos en aguas próximas al archipiélago, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian subrayó que China «siempre ha seguido una política de defensa de naturaleza defensiva».

Lin afirmó que tanto la Armada como la Guardia Costera del país «operan estrictamente de acuerdo con la legislación nacional china y con el derecho internacional» en las zonas marítimas pertinentes.

«Las partes interesadas no necesitan caer en interpretaciones exageradas, y mucho menos dedicarse a crear un revuelo malintencionado», señaló el portavoz.

El Gobierno japonés afirmó este viernes estar siguiendo «con gran interés» las informaciones sobre una importante movilización de decenas de navíos chinos en aguas del este asiático.

Japón «recopila y analiza información regularmente sobre los movimientos militares de China con un interés significativo», dijo el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara.

Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión entre China y Japón a raíz de unas palabras de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, quien afirmó que un ataque chino contra Taiwán podría situar a Japón en una «situación de crisis» y justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa.

Pekín calificó esas declaraciones de «extremadamente graves» y ha respondido con una batería de medidas diplomáticas y económicas, incluidos avisos de viaje, nuevos controles al marisco japonés y críticas al despliegue previsto por Tokio de sistemas antimisiles en las islas Nansei. EFE

aa/lcl/alf