China pide que Pakistán y Afganistán «gestionen su diferencias mediante el diálogo»

2 minutos

Pekín, 9 dic (EFE).- El Gobierno chino instó este martes a Afganistán y Pakistán a que «gestionen sus diferencias mediante el diálogo y las consultas», después de que Islamabad y Kabul se acusasen mutuamente en los últimos días de lanzarse ataques transfronterizos a través de la Línea Durand.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que ambos países deberían «promover la distensión y defender conjuntamente la paz y la estabilidad regionales».

«China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para seguir desempeñando un papel constructivo en la mejora y el desarrollo de las relaciones entre Pakistán y Afganistán», agregó el portavoz, quien describió a ambos países como «vecinos amigos de China».

Pakistán y Afganistán se acusaron mutuamente el pasado fin de semana de lanzarse ataques transfronterizos a través de la Línea Durand, poco después de que los talibanes diesen por terminadas las conversaciones que Kabul e Islamabad mantenían en Arabia Saudí.

El Ejército de Pakistán informó de que mató a al menos 17 presuntos insurgentes en varias operaciones de inteligencia en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de este país y fronteriza con Afganistán e Irán.

El sábado, el Ejército paquistaní afirmó en otro comunicado que mató a otros cinco presuntos insurgentes en el distrito de Dera Bugti, también en Baluchistán.

Islamabad acusa a los talibanes de Kabul, que retornaron al poder en agosto de 2021, de brindar refugio y asistencia a miembros del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes.

Pakistán y Afganistán viven uno de los momentos más tensos de las últimas décadas. En octubre, ambos países protagonizaron una serie de enfrentamientos armados que culminaron el 19 de octubre con un frágil alto el fuego alcanzado en Doha, con la mediación de Catar y Turquía. EFE

aa/jacb/ah