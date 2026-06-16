China pide respetar la soberanía del Líbano después de nuevos ataques israelíes

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Pekín, 16 jun (EFE).- El Gobierno de China pidió este martes respetar la soberanía, seguridad e integridad territorial del Líbano, después de que el país árabe registrara más de 130 lanzamientos de proyectiles atribuidos a Israel desde que se anunció el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian dijo que espera que todas las partes implicadas en el conflicto se adhieran a la opción de paz, apliquen efectivamente los acuerdos de alto el fuego y logren un cese de hostilidades integral y duradero.

«Ello permitirá crear las condiciones necesarias para salvaguardar la paz y la estabilidad en Oriente Medio», enfatizó Lin.

La Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (UNIFIL) detectó entre las 21:00 GMT del domingo y las 13:00 GMT del lunes «133 proyectiles y dos ataques aéreos atribuidos a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)», aunque «no se notificaron proyectiles de Hizbulá ni de actores no estatales durante ese tiempo».

Durante ese periodo, Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo de paz para frenar la guerra, tras más de 100 días de conflicto y, aunque todavía no se conoce todo el contenido del memorando, Teherán planteó hace unas semanas el cese de la ofensiva israelí en el sur del Líbano como una de las condiciones para firmarlo.

Sin embargo, EE.UU. negó este lunes que esta sea una condición incluida en el acuerdo.

«La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto el fuego. Y no es un alto el fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a (el grupo chií libanés) Hizbulá y este grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder», explicó a la prensa un alto cargo de la Administración de Donald Trump bajo condición de anonimato. EFE

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