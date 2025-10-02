China prestará a Nicaragua 57,4 millones de dólares para construir planta energía eólica

2 minutos

San José, 2 oct (EFE).- La República Popular China prestará a Nicaragua 57,4 millones de dólares para construir una planta de generación de energía eólica, informó este jueves el Diario Oficial La Gaceta.

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizaron al tesorero general de la República de Nicaragua, Carlos Selva, a suscribir en nombre y representación del Gobierno nicaragüense ese préstamo por 57,4 millones de dólares con la empresas China Communications Construction Company Limited (CCCC).

El crédito serán utilizado para el proyecto «Diseño, suministro, construcción y puesta en servicio de una planta de generación de energía eléctrica eólica ‘La Mesita’, en el departamento (provincia) de Estelí», en el norte de Nicaragua, precisó el Ejecutivo sandinista a través de un acuerdo presidencial.

El organismo ejecutor de ese proyecto será la estatal Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, de acuerdo con la información.

Durante 2024, China prestó a Nicaragua 919,72 millones de dólares para diferentes proyectos, según cifras oficiales.

Nicaragua restableció las relaciones con China en diciembre de 2021, inmediatamente después de romper con Taiwán, uno de sus mejores socios económicos y principales cooperantes en el momento de la ruptura.

El 20 de diciembre de 2023, el copresidente Ortega calificó de «mejor regalo navideño» y «una gran noticia» el acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al grado de «asociación estratégica».

Esa decisión se oficializó después de que el presidente chino, Xi Jinping, mantuviera una conversación telefónica con Ortega la noche del 19 de diciembre de 2023.

Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua se establecieron inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

En 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro estableció lazos con Taiwán y, finalmente, el 10 de diciembre de 2021 China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas después de que el país centroamericano cortara los lazos con Taipei, territorio cuya soberanía reclama China. EFE

mg/gf/nvm