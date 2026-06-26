China prevé que las fuentes no fósiles generen la mitad de su electricidad en 2030

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Pekín, 26 jun (EFE).- China prevé que las fuentes no fósiles generen el 50 % de su electricidad en 2030, dentro de un nuevo plan que busca reforzar la seguridad energética del país en un contexto marcado por las recientes tensiones sobre el suministro de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz durante la guerra en Irán.

El documento, publicado este jueves por la Administración Nacional de Energía y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, principal órgano de planificación económica del país, fija como objetivo que en 2030 esté «inicialmente construido» un sistema energético «limpio, bajo en carbono, seguro y eficiente».

El director de la Administración Nacional de Energía, Wang Hongzhi, afirmó este viernes en rueda de prensa que en los próximos cinco años la capacidad integral de producción energética alcanzará los 5.800 millones de toneladas de carbón estándar y que las importaciones serán «más diversas y controlables».

Wang aseguró que desde finales de febrero el mercado energético global ha registrado «fuertes fluctuaciones», con escasez, alzas del petróleo y tensiones de suministro en distintos países, pero sostuvo que el sistema chino mantuvo la oferta, la demanda, y los precios en general «estables».

El plan prevé que la eólica y la solar superen el 50 % de la capacidad eléctrica instalada y se conviertan en el componente principal del parque de generación, mientras que las fuentes no fósiles -incluidas la nuclear, la hidroeléctrica, la eólica y la solar- representen la mitad de la electricidad producida.

Las autoridades afirman que China debe acelerar la construcción de un nuevo sistema energético para «mantener firmemente el cuenco energético en sus propias manos», fórmula habitual en el discurso oficial para subrayar la autosuficiencia en sectores estratégicos.

Pekín advirtió durante el conflicto del impacto de que tendría un bloqueo prolongado de Ormuz, por donde transita alrededor del 45 % de sus importaciones de petróleo y gas, y pidió reiteradamente restablecer la libre navegación en esa vía marítima.

En el ámbito nuclear, China mantendrá un «ritmo estable» de construcción basado principalmente en reactores de agua a presión de tercera generación.

El plan incluye además la construcción de grandes bases eólicas y solares, el desarrollo de proyectos hidroeléctricos integrados con viento y sol y el refuerzo de redes inteligentes, almacenamiento y mecanismos de respuesta de la demanda.

Wang indicó que la inversión total en proyectos energéticos prioritarios y nuevos modelos de negocio superará los 20 billones de yuanes (unos 2,7 billones de dólares) durante el período.

Según un informe publicado por el Consejo de Electricidad de China, la energía no fósil representó el 42,9 % de la generación total de electricidad en China en 2025.

El gigante asiático, el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, se ha fijado en los últimos años alcanzar el pico de sus emisiones de CO2 antes de 2030 y la neutralidad de carbono antes de 2060.

También se comprometió a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de PIB en al menos un 60 % para 2030, en comparación con los niveles de 2005, según un plan climático que presentó en 2021. EFE

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