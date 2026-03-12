China prioriza conexión gasística con Rusia en plan quinquenal en plena crisis energética

3 minutos

Pekín, 12 mar (EFE).- La Asamblea Nacional Popular de China (ANP, Legislativo) aprobó este jueves el esquema del XV plan quinquenal (2026-2030), que contempla la construcción del gasoducto del Lejano Oriente con Rusia y trabajos preparatorios para la denominada «ruta central» entre ambos países, en un momento de incertidumbre energética global.

El documento, ratificado en la sesión de clausura del Legislativo, sitúa la seguridad energética como una prioridad estratégica en un entorno internacional de «cambios profundos y complejos» y tras registrarse esta semana en China la mayor subida del precio de los combustibles en casi cuatro años.

Pekín busca con estas infraestructuras «fortalecer la cooperación internacional en el desarrollo de recursos energéticos y mantener la seguridad de los canales estratégicos» para blindar el abastecimiento de la segunda economía mundial, en un marco de volatilidad de los mercados globales fruto de las tensiones en Oriente Medio, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El texto prevé la construcción del gasoducto China-Rusia del Lejano Oriente y el avance de los trabajos preparatorios para la «ruta central», un proyecto que analistas vinculan con el futuro gasoducto Fuerza de Siberia 2.

Este último contempla suministros de hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año durante varias décadas. En el ámbito interno, el apartado dedicado a la red de gas natural menciona la construcción de la segunda línea del gasoducto Sichuan-Este para transportar gas desde el interior hacia las zonas industrializadas de la costa oriental.

La aprobación del plan coincide con un fuerte repunte del petróleo tras ataques a embarcaciones en las proximidades del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20 % del crudo mundial.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) alertó de que varios buques fueron alcanzados por proyectiles, lo que impulsó el precio del Brent por encima de los 100 dólares por barril en Asia.

Ante el temor a interrupciones en el flujo desde el golfo Pérsico, países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunciaron que liberarán 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas.

En China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, principal órgano de planificación económica, aplicó este martes aumentos de 695 yuanes (100,6 dólares) por tonelada para la gasolina y 670 yuanes para el diésel.

El regulador instó a las petroleras estatales CNPC, Sinopec y CNOOC a garantizar el suministro estable, mientras la Cancillería china aseguró que adoptará las «medidas necesarias» para salvaguardar su seguridad energética ante el impacto del conflicto en las rutas de exportación.

China y Rusia han estrechado sus lazos desde que en 2022, antes de la invasión a gran escala de Ucrania, los líderes de ambos países, Xi Jinping y Vladímir Putin, proclamasen una «amistad sin límites» entre sus naciones.

Moscú se ha consolidado como uno de los principales proveedores de petróleo y gas de Pekín, especialmente tras la pérdida de gran parte de su mercado europeo desde 2022. EFE

aa/gbm/ah

(foto) (vídeo)