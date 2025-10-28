China priorizará el consumo como «motor de crecimiento» en su próximo plan quinquenal

1 minuto

Pekín, 28 oct (EFE).- China dará prioridad a «elevar de forma notable la tasa de consumo de los hogares» y «reforzar el papel de la demanda interna como motor principal del crecimiento» en el período 2026-2030, en que estará vigente su nuevo plan quinquenal.

Medios estatales chinos publicaron este martes las sugerencias de la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino (PCCh) para el XV plan quinquenal, cuyo texto plantea «impulsar el consumo» con medidas como «aumentar de forma razonable la proporción del gasto en servicios públicos» y «eliminar las restricciones poco razonables al consumo en automóviles y vivienda».

Estas «sugerencias», aprobadas en el cuarto pleno del XX Comité Central, celebrado la semana pasada, y ahora difundidas íntegras, desarrollan las líneas generales del plan, que servirá como directriz de la segunda economía del mundo y que será aprobado en marzo del año que viene. EFE

