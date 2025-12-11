China priorizará en 2026 la construcción de un «fuerte mercado doméstico»

1 minuto

Pekín, 11 dic (EFE).- China anunció hoy que priorizará en 2026 la construcción de un «fuerte mercado doméstico» y la expansión de la demanda interna, según las conclusiones de la Conferencia Central de Trabajo Económico, un importante cónclave anual en el que las autoridades debaten sobre los objetivos económicos oficiales de cara al siguiente ejercicio.

La reunión, presidida por el presidente chino, Xi Jinping, y celebrada a puerta cerrada este miércoles y hoy, apuntó que China intensificará las medidas para impulsar el consumo, incluido un plan para «elevar los ingresos de los hogares» y «retirar trabas que limitan el gasto» con el fin de «liberar el potencial del consumo de servicios», recogió la agencia estatal Xinhua.

Cabe recordar que, aunque esta reunión se debata sobre ello, las autoridades chinas no divulgarán objetivos concretos sobre crecimiento, déficit, inflación o desempleo hasta la celebración de la cumbre anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), que suele tener lugar a inicios de marzo. EFE

aa/lab