China procesa por corrupción a exfuncionario de defensa e investiga a un cargo legislativo

Pekín, 10 feb (EFE).- Las autoridades chinas anunciaron avances en dos procesos anticorrupción contra altos funcionarios, con cargos por soborno contra Zhang Jianhua, exsubdirector del organismo estatal encargado de la industria de defensa, y una investigación contra Yi Lianhong, vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas del Legislativo.

En el primer caso, la cadena estatal CCTV informó este martes de que la Fiscalía Popular Suprema presentó cargos contra Zhang, exsubdirector de la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional, por aprovecharse de su autoridad para recibir sobornos.

Zhang se valió presuntamente de los cargos que ocupó en el organismo encargado de la industria de defensa, incluidos puestos relacionados con la revisión de proyectos, las finanzas y la auditoría, para beneficiar a terceros y recibir de manera ilegal bienes de cuantía «especialmente elevada», informó la cadena.

Tras abandonar sus funciones públicas, el ex alto cargo habría seguido utilizando la influencia derivada de sus antiguos puestos para obtener beneficios indebidos a través de otros funcionarios.

El procesamiento judicial contra el exsubdirector se produce en un contexto de mayor escrutinio sobre el sector de la defensa, en el cual se han anunciado investigaciones a altos mandos militares en los últimos meses, si bien las autoridades no han establecido vínculos entre esos procesos y el de Zhang.

En un anuncio separado, la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista Chino (PCCh) y la Comisión Nacional de Supervisión, los principales brazos anticorrupción del partido y el Estado, informaron de que Yi Lianhong, vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional Popular (Legislativo), está siendo investigado por «graves violaciones disciplinarias y de la ley».

El comunicado, difundido este martes en la web oficial del órgano anticorrupción del partido, no ofreció detalles sobre la naturaleza de las presuntas infracciones, una práctica habitual en la fase inicial de este tipo de pesquisas.

Ambos anuncios se enmarcan en la campaña anticorrupción lanzada en China tras la llegada al poder en 2012 del actual secretario general del PCCh y presidente del país, Xi Jinping, que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de grandes empresas estatales.

Si bien esta ofensiva, uno de los ejes centrales del mandato de Xi, ha sacado a la luz numerosos casos de soborno y abuso de poder dentro del aparato del partido y del Estado, algunos observadores han señalado que también podría estar siendo utilizada para apartar a determinados rivales políticos. EFE

