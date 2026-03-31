China procesa por sobornos al exvicepresidente de la Comisión Reguladora de Valores

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Pekín, 31 mar (EFE).- El exvicepresidente de la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC, por sus siglas en inglés) Wang Jianjun ha sido procesado por haber recibido «sobornos millonarios», después de que la Fiscalía presentara cargos ante un tribunal intermedio en un nuevo avance del caso.

Tras una investigación realizada por la principal agencia anticorrupción del país, la Comisión Nacional de Supervisión, la Fiscalía informó este martes de que ha presentado cargos contra el acusado por el delito de aceptación de sobornos, según medios locales.

De acuerdo con la acusación, Wang habría aprovechado los cargos que ocupó -subdirector de la Oficina General de la CSRC o director del Departamento de Regulación de Mercado- para obtener beneficios para terceros y aceptar de manera ilegal dinero y bienes a cambio.

«La cantidad involucrada es millonaria y Wang debe ser responsabilizado penalmente por su delito de aceptación de sobornos», informó la Fiscalía.

Wang fue vicepresidente del regulador desde 2021 y anteriormente dirigió la Bolsa de Shenzhen, donde impulsó en 2020 la reforma del índice tecnológico ChiNext, considerada una de las más relevantes del sector.

Su destitución se produjo en mayo, un mes después de que se abriera una investigación disciplinaria contra él por los dos principales brazos anticorrupción del país: la Comisión Central para la Disciplina del gobernante Partido Comunista de China (PCCh), como por su equivalente a nivel estatal, la Comisión Nacional de Supervisión.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, impulsó una ofensiva de gran alcance contra la corrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de conglomerados estatales.

La campaña, considerada uno de los programas emblemáticos de Xi, ha sacado a la luz numerosos casos de soborno y malversación dentro de la estructura del PCCh, si bien algunos observadores sostienen que también podría haber servido para neutralizar a determinados rivales políticos. EFE

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