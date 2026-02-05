China promete «aunar esfuerzos» con el KMT taiwanés para «rejuvenecimiento» de la nación

3 minutos

Pekín/Taipéi, 5 feb (EFE).- El Gobierno chino expresó este jueves su disposición a «seguir fortaleciendo los intercambios y los contactos» con el Kuomintang (KMT), el mayor partido de la oposición de Taiwán, y «aunar esfuerzos» para impulsar en conjunto el «gran rejuvenecimiento» de la nación china.

Este martes se organizó en Pekín un foro de ‘think tanks’ vinculados al Partido Comunista chino (PCCh) y el KMT, considerado como un paso preliminar de cara a una eventual reunión entre el mandatario del gigante asiático, Xi Jinping, y la presidenta del KMT, Cheng Li-wun, prevista para el primer semestre de este año.

Asimismo, el presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y ‘número 4’ en la jerarquía del Gobierno, Wang Huning, recibió este miércoles al vicepresidente del KMT, Hsiao Hsu-tsen, en lo que supuso uno de los intercambios de más alto nivel entre ambos partidos en los últimos años.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Chen Binhua aseguró este jueves que el foro del martes refleja el «sentido de responsabilidad» del KMT y del PCCh para «procurar la paz en el estrecho de Taiwán, el bienestar de los compatriotas y el rejuvenecimiento de la nación».

El vocero manifestó asimismo que la reanudación de los intercambios institucionales entre estos dos partidos tras casi diez años de interrupción «reviste una gran trascendencia y ha producido resultados notables».

«En el futuro, seguiremos fortaleciendo los intercambios y contactos con el KMT de China sobre la base política común de mantener el ‘Consenso de 1992’ y oponernos a la ‘independencia de Taiwán’; mantendremos una interacción positiva y promoveremos conjuntamente el desarrollo pacífico de las relaciones a través del Estrecho, aunando esfuerzos para impulsar juntos el gran rejuvenecimiento de la nación», aseveró Chen.

El ‘Consenso de 1992’ fue un entendimiento tácito alcanzado entre el PCCh y el entonces Gobierno taiwanés, liderado por el KMT, según el cual ambas partes reconocían la existencia de «una sola China», aunque discrepaban sobre el significado de ese término.

La buena sintonía entre el PCCh y el KMT contrasta con el tono bronco que caracteriza las relaciones entre el Gobierno chino y el Ejecutivo taiwanés, liderado desde 2016 por el Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista que se opone a la «reunificación» con China.

Tras la reunión entre Wang y Hsiao del miércoles, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo encargado de las relaciones con China- denunció el ‘Consenso de 1992’ como un marco destinado a «eliminar a la República de China (nombre oficial de la isla) y anexionarse Taiwán», y subrayó que la opinión pública taiwanesa ha rechazado «firmemente» esa posición. EFE

