China promete 600.000 barriles de queroseno a Australia

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Australia acordó con China el suministro de 600.000 barriles de queroseno, el combustible usado en aviación, anunció este martes el primer ministro Anthony Albanese, en un momento en que los precios del crudo están por las nubes ante la crisis en Oriente Medio.

El país oceánico depende en gran medida del transporte aéreo, especialmente para el turismo y las exportaciones de mercancías.

Se espera que los tres cargamentos de queroseno lleguen en junio, resultado de las conversaciones sobre seguridad energética que mantuvieron Albanese y el primer ministro chino, Li Qiang, el mes pasado.

Australia busca evitar la escasez de combustible en un momento en que el estrecho de Ormuz, por donde transita en tiempos de paz una quinta parte de la producción mundial de hidrocarburos, está bloqueado desde que inició la guerra regional en febrero, tras los ataques israeloestadounidenses contra Irán.

El país, que hasta ahora carecía de reservas nacionales, va a constituir un «stock» de 1.000 millones de litros de combustible, anunció a principios de este mes Albanese.

China suministró el año pasado un tercio del combustible destinado a la aviación australiana. Al mismo tiempo, Pekín importa grandes cantidades de mineral de hierro, carbón y gas natural licuado (GNL) de Australia.

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