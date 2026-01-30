China promete adoptar «medidas» tras la anulación del contrato portuario en Panamá

1 minuto

Pekín, 30 ene (EFE).- China aseguró este viernes que adoptará «todas las medidas necesarias» para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas tras la decisión del Tribunal Supremo de Panamá de anular el contrato de concesión de los puertos operados por Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun señaló hoy que la empresa afectada ya se ha pronunciado sobre el fallo y recordó que CK Hutchison considera que la resolución «va en contra de la base legal» bajo la cual la parte panameña aprobó los derechos de concesión, añadiendo que la compañía «se reserva todos sus derechos, incluida la vía judicial».

«El Gobierno chino tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas», afirmó el portavoz, sin entrar a valorar el contenido del fallo ni las decisiones del poder judicial panameño. EFE

