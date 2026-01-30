China promete adoptar «medidas» tras la anulación del contrato portuario en Panamá

Pekín, 30 ene (EFE).- China aseguró este viernes que adoptará «todas las medidas necesarias» para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas tras la decisión del Tribunal Supremo de Panamá de anular el contrato de concesión de los puertos operados por Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun señaló hoy que la empresa afectada ya se ha pronunciado sobre el fallo y recordó que CK Hutchison considera que la resolución «va en contra de la base legal» bajo la cual la parte panameña aprobó los derechos de concesión, añadiendo que la compañía «se reserva todos sus derechos, incluida la vía judicial».

«El Gobierno chino tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas», afirmó el vocero, sin entrar a valorar el contenido del fallo ni las decisiones del poder judicial panameño.

Preguntado por una posible repercusión del dictamen en la venta global de activos portuarios de CK Hutchison -una operación que incluye más de 40 puertos y que ha sido negociada con un consorcio liderado por BlackRock, con participación de Cosco-, Exteriores se remitió a la posición de la empresa y evitó hacer comentarios adicionales sobre las negociaciones en curso.

Ante otra cuestión sobre si China contempla nuevos proyectos portuarios en torno al Canal de Panamá, el portavoz respondió que no dispone de información al respecto.

El pronunciamiento de Pekín se produce después de que el Supremo panameño declarara inconstitucional la ley y las adendas que sustentaban la concesión, tras demandas basadas en una auditoría que detectó irregularidades y presuntos perjuicios económicos para el Estado.

Panama Ports obtuvo la concesión en 1997 y en 2021 el contrato fue extendido automáticamente por igual periodo en medio de denuncias de supuesta corrupción y de condiciones consideradas desfavorables para el Estado panameño, que posee solo el 10 % de las acciones en la empresa.

El acuerdo de compra venta de los dos puertos al consorcio liderado por BlackRock fue interpretado en su momento por el presidente de EE.UU., Donald Trump, como una victoria de su Administración, opuesta a lo que consideraba «control chino» del Canal de Panamá por la presencia del operador hongkonés en dos de los cinco puertos que rodean el paso navegable.

Bajo la premisa de una presunta injerencia china en el Canal, una vía por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, Trump amenazó con recuperar la vía acuática, construida y operada por EE.UU. en el siglo pasado, hasta su traspaso al Estado panameño hace 25 años.

Panamá siempre ha negado que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario, y ha aclarado que no está en discusión la soberanía sobre la vía, que «es y seguirá siendo panameña» en palabras del presidente panameño, José Raúl Mulino. EFE

