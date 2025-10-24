China promete más apertura en sectores clave y rechaza un trato preferencial en la OMC

Pekín, 24 oct (EFE).- China anunció este viernes que ampliará el acceso al mercado en sectores sensibles y no pedirá nuevos tratos preferenciales en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en una declaración que refuerza su compromiso con una apertura de “alto nivel”.

El ministro de Comercio, Wang Wentao, afirmó durante la rueda de prensa posterior a la clausura del pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCCh) que el país “tomará la iniciativa para alinearse con reglas internacionales de alto estándar” y “seguirá abriendo el sector servicios, especialmente en telecomunicaciones, biotecnología, hospitales y educación”.

Añadió que China “no buscará nuevos tratos especiales ni diferenciales en las actuales o futuras negociaciones de la OMC”, y defendió que la apertura económica “seguirá orientada a crear un entorno empresarial transparente, estable y predecible” para las empresas extranjeras. EFE

