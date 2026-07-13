China protesta ante Japón por reivindicar el laudo del mar de China Meridional

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Pekín, 13 jul (EFE).- China presentó este domingo una protesta formal ante Japón después de que el canciller nipón, Toshimitsu Motegi, reivindicara el laudo arbitral sobre el mar de China Meridional, emitido hace diez años, y de que Tokio suscribiera una declaración conjunta al respecto con otros países.

Un funcionario del Departamento de Asuntos Asiáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores de China convocó al ministro consejero de la Embajada de Japón en Pekín para expresarle su «firme insatisfacción y rechazo», informó la Cancillería china este domingo en un comunicado.

La Cancillería china advirtió de que el país contrarrestará «de manera resuelta y contundente» la «provocación» de Japón y «defenderá con firmeza» su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos.

Igualmente, la cartera comunicó que también presentó protestas sobre la cuestión de Taiwán, las armas químicas abandonadas por Japón, las declaraciones «infundadas» de parlamentarios japoneses sobre las políticas étnicas de China y «una serie de tendencias negativas» en el ámbito militar y de seguridad nipón.

Motegi afirmó este domingo en un comunicado que, tal y como dejó claro el laudo arbitral, «no existe base jurídica alguna» para las «expansivas» reivindicaciones marítimas de China en la zona y añadió que la negativa china a aceptar el fallo contraviene el principio de solución pacífica de controversias.

A su vez, catorce países entre los que se encuentran Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Filipinas emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron las acciones «desestabilizadoras» en las aguas en disputa y calificaron el fallo de La Haya de «hito significativo, definitivo, jurídicamente vinculante y concluyente».

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

El laudo de 2016, que este domingo cumplió su décimo aniversario, invalidó la base jurídica de varias reclamaciones chinas en esas aguas y respaldó parte de los argumentos de Manila, que considera varias zonas en disputa dentro de su zona económica exclusiva.

El viernes, una portavoz del Ministerio de Exteriores de China defendió que el fallo es, a su juicio, «ilegal, nulo y sin fuerza vinculante» y aseguró que Pekín no aceptará «ninguna reivindicación o acción basada en él».

Las tensiones entre China y Filipinas se han intensificado desde la llegada al poder del actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en 2022, con frecuentes incidentes entre buques y aeronaves de ambos países y un refuerzo de la cooperación de defensa entre Manila y Washington. EFE

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