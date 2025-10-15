China protesta ante la OMC por las subvenciones de la India a los vehículos eléctricos

1 minuto

Pekín, 15 oct (EFE).- China solicitó este miércoles el inicio de consultas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) con la India por las medidas de apoyo que ese país concede a su industria de vehículos eléctricos y baterías, al considerar que «vulneran varias obligaciones» del organismo internacional.

Según explicó el Ministerio de Comercio chino en su página web, los incentivos aplicados por Nueva Delhi incluyen «subsidios a la sustitución de importaciones prohibidos por la OMC».

Pekín sostiene que estas políticas otorgan ventajas competitivas «injustas» a los fabricantes indios y «perjudican» los intereses de la industria china.

«China adoptará medidas firmes para salvaguardar los derechos legítimos de sus empresas», indicó el Ministerio en un comunicado.

El texto señala que en los últimos meses la India ha introducido diversas disposiciones comerciales que suscitan dudas acerca de su conformidad con las normas multilaterales y que han «generado preocupación entre otros miembros de la OMC».

China instó a la India a cumplir los compromisos asumidos en el marco de la organización y a «corregir de inmediato sus prácticas erróneas».

China es uno de los principales productores mundiales de vehículos eléctricos y baterías, mientras que la India ha puesto en marcha en los últimos años programas de incentivos para impulsar su industria doméstica, entre ellos el denominado ‘Make in India’, que busca reducir la dependencia exterior y aumentar la fabricación local. EFE

