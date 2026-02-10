China protesta ante los países que criticaron la condena al magnate de los medios Jimmy Lai

afp_tickers

2 minutos

China dijo este martes haber protestado ante los países que criticaron la condena a 20 años de prisión que un tribunal de Hong Kong impuso la víspera al magnate de los medios y activista prodemocracia Jimmy Lai.

El fundador del ya desaparecido diario Apple Daily, de 78 años, lleva en prisión desde 2020. El pasado 15 de diciembre fue declarado culpable de publicar artículos considerados «sediciosos» e instar a países extranjeros a imponer sanciones contra Hong Kong.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tachó la sentencia de «desenlace injusto y trágico», mientras Reino Unido denunció el carácter «político» del juicio contra Lai, titular de un pasaporte británico pero ciudadano chino a ojos de las autoridades locales, que no reconocen la doble nacionalidad.

La Unión Europea, por su parte, pidió su «liberación inmediata».

«Algunos países y organizaciones han aprovechado» este caso «para difamar maliciosamente a Hong Kong y desacreditar el Estado de derecho en la región», reaccionó este martes Lin Jian, portavoz de la Cancillería china.

«China se opone firmemente a ello y ha presentado protestas solemnes ante los países e instituciones pertinentes», dijo el vocero en su rueda de prensa habitual, en la que pidió «dejar de interferir de inmediato en los asuntos de Hong Kong».

La pena impuesta a Jimmy Lai es la más severa jamás dictada en virtud de la ley de seguridad nacional impuesta en 2020 por Pekín en Hong Kong, tras las manifestaciones a favor de la democracia, en ocasiones violentas, que sacudieron el año anterior esa antigua colonia británica.

Varias organizaciones internacionales, como Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas, consideraron que la condena de Lai suponía el fin de la libertad de prensa en la ciudad semiautónoma.

pfc-mya-ehl/lal/clc/arm/avl