China protesta por las sanciones británicas a once empresas acusadas de apoyar a Rusia

1 minuto

Pekín, 16 oct (EFE).- China expresó este jueves su “firme oposición” a las sanciones impuestas por el Reino Unido contra once empresas del gigante asiático supuestamente vinculadas al sector energético y militar ruso, y exigió a Londres que “corrija inmediatamente su error y revoque las medidas”, informó la Embajada china en el país europeo.

En un comunicado publicado en su portal oficial, la legación calificó las sanciones de “acto unilateral sin base en el derecho internacional” y aseguró que “dañan los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”.

Añadió que Pekín ha presentado «protestas formales» ante el Gobierno británico en señal de protesta diplomática por la medida.

El texto subraya que, respecto a la guerra en Ucrania, China “mantiene una posición objetiva e imparcial” y que “promueve la paz y el diálogo”.

Asimismo, asegura que las compañías chinas “controlan estrictamente la exportación de productos de doble uso conforme a las leyes y regulaciones nacionales”, y que “los intercambios normales entre empresas chinas y rusas no deben ser interferidos ni afectados”.

El portavoz de la embajada advirtió además de que “cualquier acto que dañe los intereses de China recibirá una respuesta resuelta”.

El Reino Unido anunció el miércoles un paquete de 90 sanciones centrado en el sector petrolero ruso, que incluyó por primera vez a empresas con sede en China, acusadas de facilitar exportaciones o servicios que benefician al complejo energético y militar de Rusia. EFE

