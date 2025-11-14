China protesta y convoca al embajador japonés tras comentarios de Takaichi sobre Taiwán

1 minuto

Pekín, 14 nov (EFE).- China convocó este jueves al embajador de Japón en Pekín, Kenji Kanasugi, para presentar una protesta formal por las recientes declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sobre una eventual intervención en caso de conflicto en Taiwán.

Según informó este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, el viceministro Sun Weidong llamó a consultas al diplomático y acusó a Takaichi de realizar comentarios “erróneos” y “provocadores” durante una sesión del Parlamento japonés, en la que señaló que un ataque a Taiwán podría justificar la actuación de las Fuerzas de Autodefensa japonesas en virtud de la legislación de autodefensa colectiva.

Pekín, que considera a Taiwán parte de su territorio, sostiene que esas palabras suponen una “grave injerencia” en sus asuntos internos y una vulneración del principio de ‘una sola China’, base de las relaciones bilaterales desde 1972. EFE

