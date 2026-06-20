China quiere que el auge de la IA también sirva para solucionar los problemas del consumo

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Shanghái (China), 20 jun (EFE).- Las autoridades chinas anunciaron un plan para impulsar nuevos motores de consumo mediante la integración de la inteligencia artificial (IA) en productos que lleguen a «todos los hogares», ante una coyuntura que combina el auge de esa tecnología con la debilidad de la demanda a nivel nacional.

Varios ministerios, encabezados por el de Comercio, lanzaron esta semana el programa, que incluye 17 medidas orientadas a incluir funciones de IA en bienes para consumo y servicios a través de nuevos productos inteligentes, robots, subvenciones o infraestructura.

El desarrollo de esta iniciativa, denominada ‘IA + Consumo’, «ayudará a crear nuevos motores de crecimiento para el consumo, a promover la mejora y la expansión del consumo y a satisfacer la demanda de la gente de (tener) una vida mejor», indicó un portavoz de Comercio en un comunicado publicado en la página web del organismo.

Así, China promocionará la venta de robots y asistentes inteligentes para ayudar en tareas domésticas, en el seguimiento de la salud o incluso para ayudar a cuidar a ancianos, un asunto clave dado el rápido envejecimiento que afronta el segundo país más poblado del planeta.

La IA también será parte integral de una nueva generación de dispositivos como teléfonos móviles (‘smartphones’), coches, accesorios ponibles (‘wearables’) como gafas de sol o en sistemas de domótica.

Las autoridades también avanzan un aumento del uso de la IA en sectores como turismo, hostelería o educación, y llaman a una mayor integración en negocios de venta minorista, comercio electrónico o logística, para los que se impulsará el desarrollo de vehículos autónomos y drones de reparto.

Para financiar el plan, Pekín empleará al fondo estatal de inversión en IA, ampliará su multimillonario ‘plan renove’ a dispositivos inteligentes de nueva generación, ofrecerá tipos de interés subvencionados para préstamos personales destinados a compras relacionadas con esa tecnología.

La iniciativa fue anunciada poco después de que China, uno de los líderes en la carrera mundial por el desarrollo de la IA, revelase que las ventas al por menor -medidor clave del estado del consumo- registraron en mayo su primera caída desde finales de 2022, lo cual refleja no solo la tendencia de desaceleración de la segunda economía mundial sino también una desconfianza en el seno de los consumidores que las autoridades todavía no han logrado disipar. EFE

vec/av