China realizó un «entrenamiento de combate» con drones cerca de la disputada isla Pratas

Pekín/Taipéi, 18 ene (EFE).- El Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) llevó a cabo un «entrenamiento de combate» con drones cerca de la isla Pratas (Dongsha, en mandarín), un territorio bajo control del Gobierno taiwanés situado a unos 310 kilómetros al sureste de Hong Kong, informó la agencia oficialista Xinhua.

Tian Junli, portavoz del Comando del Teatro Sur de Operaciones del EPL, señaló este sábado que Pekín había realizado «un entrenamiento rutinario de vuelo con drones en el espacio aéreo sobre la isla Dongsha, en China».

«El entrenamiento fue completamente justificado y legal», aseveró el vocero.

En un comunicado anterior, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán indicó que había detectado un dron de reconocimiento chino a las 05:41 hora local del sábado (21:41 GMT del viernes) en las inmediaciones de la mencionada isla, y que notificó de inmediato a la guarnición militar de Pratas para «reforzar la vigilancia y alerta aérea».

Según el MDN, el aparato ingresó en el espacio aéreo sobre Pratas en torno a las 05:44 horas, manteniéndose fuera del alcance de los sistemas de defensa aérea taiwaneses.

«Tras ser advertido a través de comunicaciones por canales internacionales, (el vehículo) abandonó la zona a las 05:48», indicó el ministerio, que no brindó detalles concretos sobre el tipo de aeronave involucrada en la operación.

La isla Pratas es uno de los territorios controlados por Taiwán en el mar de China Meridional, unas aguas cuya soberanía Pekín reclama en su casi totalidad y por las que pasa alrededor de un tercio del tráfico marítimo mundial.

Las autoridades de Pekín también consideran al conjunto de Taiwán como una «parte inalienable» del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de taiwaneses tienen derecho a decidir su futuro. EFE

