China realiza maniobras aéreas en torno a Taiwán días antes de la reunión entre Xi y Trump

3 minutos

Pekín, 27 oct (EFE).- La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) llevó a cabo recientemente maniobras con bombarderos y cazas en torno a la isla de Taiwán, informó la televisión estatal china el domingo por la noche, en unas operaciones que tienen lugar pocos días antes de la reunión prevista esta semana en Corea del Sur entre los presidentes chino, Xi Jinping, y estadounidense, Donald Trump.

Según el canal militar de la cadena estatal CCTV, unidades del Comando del Teatro Oriental del EPL llevaron a cabo ejercicios “de combate real” para poner a prueba su capacidad de reconocimiento, alerta temprana, bloqueo aéreo y ataques de precisión.

Entre las aeronaves participantes figuraron cazas J-10 y bombarderos H-6K, que efectuaron simulacros de enfrentamiento sobre áreas marítimas y aéreas alrededor de la isla.

El informe destacó que las operaciones se enmarcan en el refuerzo de la “preparación integral para el combate” y en la defensa de la “soberanía e integridad territorial”.

Expertos militares citados por medios oficiales calificaron las maniobras de “rutinarias” y orientadas a disuadir lo que Pekín denomina “actividades separatistas” en Taiwán.

El Ejército chino ha intensificado este tipo de entrenamientos en los últimos meses, en coincidencia con el 80 aniversario de la llamada “retrocesión” de Taiwán, que recuerda la devolución de la isla al Gobierno chino tras la derrota de Japón en 1945, conmemoración celebrada en Pekín el pasado fin de semana.

El Ministerio de Defensa de Taiwán no reportó movimientos inusuales, aunque en su boletín diario registró la presencia de cuatro aeronaves militares chinas en las inmediaciones del estrecho.

Taipéi rechaza los reclamos de soberanía de Pekín y sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.

Washington, principal socio armamentístico de Taiwán, mantiene su compromiso de proveer medios defensivos a la isla pese a no tener lazos diplomáticos formales.

En las últimas semanas se ha recrudecido la disputa entre Taipéi y Pekín en torno a la resolución 2758 de Naciones Unidas, que en octubre de 1971 reconoció a la República Popular China como la única representante legítima de China ante el organismo.

Pekín sostiene que dicha resolución también respalda su soberanía sobre Taiwán, una interpretación que Taipéi considera una “distorsión” del texto original con el propósito de fabricar una “supuesta base legal” que justifique una “futura agresión armada” contra su territorio.

El anuncio de los ejercicios llega en vísperas del encuentro entre Xi y Trump al margen de una cumbre regional en Corea del Sur, en el que se prevé que ambos mandatarios aborden, entre otros asuntos, la situación en el Estrecho de Taiwán y las tensiones comerciales bilaterales. EFE

