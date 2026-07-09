China rechaza «interferencias» en Tíbet tras inmolación de activista y recientes críticas

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Pekín, 9 jul (EFE).- El Gobierno chino defendió este jueves que los asuntos relacionados con el Tíbet son «puramente internos» y que «ningún país extranjero tiene derecho a interferir», después de las recientes críticas del Gobierno tibetano exiliado a la nueva ley china de unidad étnica y de la inmolación de un activista tibetano frente a la sede de la ONU en Nueva York.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning subrayó hoy en una rueda de prensa que «los asuntos relacionados con el Tíbet pertenecen exclusivamente a los asuntos internos de China y ninguna fuerza extranjera tiene derecho a intervenir».

Mao aseveró que Estados Unidos debe «cumplir sus compromisos de reconocer que el Tíbet forma parte de China y de no apoyar la independencia tibetana», después de que el Departamento de Estado estadounidense declarase que «apoya al pueblo tibetano en la preservación de su cultura».

«Instamos a Estados Unidos a dejar de utilizar los asuntos relacionados con el Tíbet para interferir en los asuntos internos de China», agregó la vocera, al tiempo que reiteró la posición habitual de Pekín sobre una región cuya situación política, cultural y religiosa ha sido objeto de repetidas críticas por parte de Gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos.

Las declaraciones llegan después de que la Administración Central Tibetana, con sede en la India, pidiera a China suspender la aplicación de la Ley para la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico, en vigor desde el 1 de julio, al considerar que la norma puede acelerar la asimilación de minorías como tibetanos, uigures y mongoles.

La Administración Central Tibetana vinculó además la protesta del activista Lobga Rangzen, inmolado la semana pasada en Nueva York, con el rechazo a la nueva ley china, aunque pidió a la comunidad tibetana responder con «unidad, resiliencia y determinación».

Pekín sostiene que la legislación busca reforzar la unidad nacional y promover el desarrollo de las regiones habitadas por minorías. EFE

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