China rechaza las «sanciones unilaterales» tras que EE. UU. plantease usar crudo iraní

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Pekín, 20 mar (EFE).- China reiteró este viernes su oposición a las «sanciones unilaterales» tras las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre un posible levantamiento de restricciones al petróleo iraní ya en tránsito, en un intento de contener la subida de los precios del crudo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian afirmó hoy en rueda de prensa que Pekín se opone de forma consistente a este tipo de medidas y expresó su «profunda preocupación» por la persistente tensión en Oriente Medio.

El vocero instó a las partes implicadas a «detener de inmediato las operaciones militares», evitar una mayor escalada y prevenir que la inestabilidad regional tenga un impacto más amplio en la economía global.

Asimismo, subrayó que la seguridad energética es «crucial» para la economía mundial y que todos los países tienen la responsabilidad de garantizar un suministro «estable y fluido» de energía.

Las declaraciones se producen después de que Bessent señalara este jueves que Washington estudia permitir la entrada en el mercado de unos 140 millones de barriles de crudo iraní que se encuentran actualmente en tránsito marítimo, con el objetivo de aumentar la oferta y frenar el alza de los precios.

La iniciativa forma parte de las medidas impulsadas por la Administración estadounidense para contener el encarecimiento del combustible en un contexto de bloqueo del estrecho de Ormuz y de interrupciones en el tráfico marítimo en la zona.

El conflicto en Oriente Medio, intensificado desde finales de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán, ha elevado la volatilidad en los mercados energéticos y presionado al alza el precio del petróleo a nivel global. EFE

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