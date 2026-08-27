China rechaza las acusaciones de EE.UU. por ciberataques contra la NASA y la Fed

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Pekín, 27 ago (EFE).- China rechazó este jueves las acusaciones de Estados Unidos de que dos plataformas de jaqueo vinculadas a Pekín fueron utilizadas para atacar redes de organismos como la NASA y la Reserva Federal, y aseguró que las afirmaciones de Washington «carecen de pruebas fácticas».

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian expresó hoy en rueda de prensa rutinaria la «firme oposición» y el «fuerte descontento» de Pekín ante lo que calificó como un nuevo intento de Estados Unidos de utilizar la ciberseguridad como «pretexto para difamar a China».

Lin acusó a Washington de «abusar de las medidas de aplicación de la ley con fines políticos», después de que las autoridades estadounidenses anunciaran el decomiso de los dominios empleados por las dos plataformas.

El vocero contraatacó afirmando que Estados Unidos es «el mayor actor mundial de jaqueo y espionaje» y aludió a anteriores denuncias de Pekín contra la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense por supuestos ciberataques contra infraestructuras chinas.

En concreto, Lin aseguró que casos divulgados anteriormente sobre supuestas operaciones de la NSA mostraban que Washington había introducido capacidades para efectuar ciberataques en el Centro Nacional de Servicio Horario de China con vistas, según Pekín, a posibles operaciones de sabotaje contra infraestructuras críticas del país.

El portavoz pidió finalmente a Estados Unidos que abandone su «doble rasero» y la «manipulación política» y aborde sus diferencias con China en materia de ciberseguridad mediante el diálogo y las consultas «en pie de igualdad».

El Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI estadounidenses anunciaron el miércoles el decomiso de los dominios de QScan y QTRouter, dos plataformas que, según Washington, permitían infectar miles de dispositivos conectados a internet y utilizarlos para ocultar el origen de ciberataques.

Según documentos judiciales estadounidenses, ambas herramientas eran operadas por el grupo QTFY, vinculado a la empresa china Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, que habría ofrecido servicios de jaqueo a clientes entre los que figuraban el Ministerio de Seguridad del Estado y el Ejército Popular de Liberación de China.

Las actividades atribuidas al grupo se remontan al menos a 2018 y tuvieron entre sus objetivos a la NASA, la Reserva Federal, el Senado y el Departamento de Justicia, además de hospitales, empresas de telecomunicaciones y energía, entidades financieras y contratistas de defensa.

La incautación de los dominios utilizados por QScan y QTRouter para comunicarse y autenticarse dejó inoperativas ambas plataformas, según las autoridades estadounidenses. EFE

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